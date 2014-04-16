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Во Владивостоке идет водружение главного купола на Спасо-Преображенский собор

Во Владивостоке идет водружение главного купола на Спасо-Преображенский собор

Во Владивостоке, на центральной площади, в эти минуты проходит водружение главного купола на Спасо-Преображенский собор, сообщает инстаграм vestiprim.

Собор, после монтажа купола, станет самым высоким в Приморье. Место строительства выбрано неслучайно. Здесь располагалась первая деревянная часовня военного поста, получившего название Владивосток.

Точная дата открытия собора пока неизвестна. Помимо работ внешних, предстоит внутренняя отделка здания. В планах — мраморный пол, каменный иконостас. Однако реальность этого разнообразия упирается в финансы, поскольку строительство храма производится исключительно на пожертвования.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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