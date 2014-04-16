Во Владивостоке идет водружение главного купола на Спасо-Преображенский собор
Во Владивостоке, на центральной площади, в эти минуты проходит водружение главного купола на Спасо-Преображенский собор, сообщает инстаграм vestiprim.
Собор, после монтажа купола, станет самым высоким в Приморье. Место строительства выбрано неслучайно. Здесь располагалась первая деревянная часовня военного поста, получившего название Владивосток.
Точная дата открытия собора пока неизвестна. Помимо работ внешних, предстоит внутренняя отделка здания. В планах — мраморный пол, каменный иконостас. Однако реальность этого разнообразия упирается в финансы, поскольку строительство храма производится исключительно на пожертвования.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
07.09.2018 Во Владивостоке освятили купола строящегося Спасо-Преображенского собора
-
31.03.2018 В Арсеньеве освятили купола нового православного храма
-
27.02.2017 Малый купол приморского Колизея смонтировали на острове Русский
-
21.01.2017 Во Владивостоке возобновилось строительство Спасо-Преображенского кафедрального собора
-
05.10.2015 Первые купола для строящегося Кафедрального собора привезли в Приморье
-
16.04.2014 Обращение Митрополита Вениамина к приморцам
Добавить комментарий