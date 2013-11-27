Съемочная группа программы "Вести: Приморье" сегодня работает на Восточном экономическом форуме с самого утра. Скажу честно, нам пришлось хорошо побегать, чтобы успеть побывать хотя бы на малой части мероприятий. Сегодня очень обширная деловая программа.



Начался день с того, что исполняющий обязанности губернатор Андрей Тарасенко подписал целый ряд соглашений, а именно 13 соглашений, направленных на развитие Приморского края. Один из документов был подписан с Министерством спорта.



Павел Колобков, министр спорта РФ: «Мы договорились о развитии базовых видов спорта на территории Приморского края, поддержки этих видов спорта, развитии спортивной инфраструктуры. В соглашении мы уточнили перечень спортивных объектов, которые мы будем вместе продвигать и планируем их реализовывать. В основном эти объекты связаны с развитием массового спорта, а также видами спорта, которые являются приоритетными для региона».



Как пообещал глава региона, все соглашения и меморандумы подписанные как с российскими так и с иностранными партнерами, это просто какой-то красивый жест. Это вполне конкретные шаги, направленные на экономическое, социальное, инфраструктурное развитие нашего края.



Андрей Тарасенко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Это документ, который предварительный, который нам дает возможность строить от судоверфей до медицинских объектов. Мы подписали соглашение о строительстве пяти больниц на 15 миллиардов... Или судоверфь, которая сегодня стоит 100 млрд. рублей».



Надо отметить, что экономике Дальнего Востока и Приморского края на форуме уделено огромное внимание. И сегодня уже речь идет не только о хорошо знакомых нам территориях опережающего развития или свободном порте.



Целая секция была посвящена новому проекту, реализовывать который в этом году решили на самом высоком уровне. Речь идет о создании финансового центра и специальной офшорной зоны на острове Русский. Оба эти проекта направлены на обеспечение как конкурентоспособных условий для привлечения капитала, так для опережающего развитие финансового рынка нашего региона.



Александр Крутиков, заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока: «Создание специализированного инвестиционного суда на Дальнем Востоке, упрощение доступа инвесторов к инструментам небанковского финансирования и создание в системе управления Свободным портом "Владивосток" независимого финансового регулятора, который бы обеспечивал доступ резидентов в финансовый центр и надзор за их деятельностью».



Максим Орешкин, министр экономического развития РФ: «Развитие специальных административных районов здесь, на острове Русском, в Калининграде и на острове Октябрьском, выбраны такие ограниченные территории географически. Первая задача - это сделать удобный режим переноса любой иностранной компании в Российскую юрисдикцию, максимально упростить...».

Во второй половине дня начнутся конференции и секции, посвящённые политическим, экономическим, культурным отношениям России со странами Азии - с Китаем, Японией, Южной Кореей и КНДР.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]