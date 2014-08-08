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Путин на заводе «Звезда» принял участие в церемонии закладки танкера класса «Афрамакс»

Путин на заводе «Звезда» принял участие в церемонии закладки танкера класса «Афрамакс»

Фото: bkamen.info

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки первого танкера класса «Афрамакс». Судно, которое получило название «Санкт-Петербург», является одним из десяти танкеров такого класса, находящихся в портфеле заказов «Звезды». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

В церемонии принял участие Игорь Сечин, глава компании «Роснефть», которая является одним из инвесторов строительства завода.

Всего на сегодняшний день в портфеле заказов судоверфи 26 судов, в их числе четыре многофункциональных судна снабжения ледового класса, десять танкеров класса «Афрамакс», десять арктических танкеров-челноков дедвейтом 42 тыс. тонн, арктический танкер-челнок дедвейтом 69 тыс. тонн и мелкосидящий ледокол.

В 2017 году состоялось подписание пакетного соглашения о проектировании, строительстве, техническом надзоре, эксплуатации и подготовке экипажей 10 танкеров класса «Афрамакс». Суда строятся на судостроительном комплексе «Звезда» и будут сдаваться в эксплуатацию с 2021 года. Технологическими партнерами выступят компании Южной Кореи, в частности, Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. Оператором проекта станет «Роснефтефлот».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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