Россия и Япония «двигаются в направлении подписания мирного договора»

Правительство Японии считает содержательной встречу японского премьер-министра Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина, которая прошла 10 сентября во Владивостоке в преддверии четвертого по счету Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщил во вторник генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в Токио, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

«Мы считаем, что 22-я по счету встреча премьера Абэ и президента Путина была очень содержательной, стал виден прогресс по ряду направлений. Лидеры двух стран подтвердили дорожную карту с целью осуществления проектов на четырех северных островах (так в Японии называют российские южные Курильские острова - прим. ТАСС) по пяти согласованным ранее направлениям, что имеет непосредственное отношение к вопросу заключения мирного договора», - сказал он.

Кроме того, Суга отметил, что на переговорах удалось согласовать сроки поездки третьей по счету японской бизнес-миссии на Курилы, которая теперь намечена на начало октября. Изначально она была запланирована на середину августа, но ее пришлось отменить из-за плохих погодных условий. «Мы намерены продолжать шаг за шагом двигаться в направлении подписания мирного договора [с Россией]», - резюмировал генсек кабмина итоги встречи.

Путин и Абэ в понедельник обсудили вопросы заключения мирного договора, активизации политического диалога, задачи экономического сотрудничества, а также проблемы региональной и международной повестки дня, в том числе вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова. Рабочий визит японского премьера во Владивосток приурочен к проведению там Восточного экономического форума. В среду Путин и Абэ вместе с председателем КНР, президентом Монголии и премьер-министром Республики Корея примут участие в пленарном заседании ВЭФ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]