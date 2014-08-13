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Российская армия начала крупнейшие в истории учения «Восток-2018»

Российская армия начала крупнейшие в истории учения «Восток-2018»

Фото: Рамблер/новости

На Дальнем Востоке стартовали крупнейшие в современной истории России военные маневры «Восток-2018», сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на РБК.

Маневры станут беспрецедентными по численности задействованных в них войск. Всего к ним будут привлечены 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. летальных аппаратов — самолетов, вертолетов и БПЛА, 80 кораблей и до 36 тыс. танков и бронетранспортеров. Подобные масштабы достигались в ходе маневров в последний раз 37 лет назад — на учениях «Запад-81».

«Основными целями маневров являются — проверка уровня подготовленности органов военного управления при планировании и проведении перегруппировок войск (сил) на большие расстояния, организации взаимодействия между сухопутными группировками и силами Военно-Морского Флота, получение командующими, командирами и штабами практики и совершенствование их навыков в управлении войсками (силами) в ходе подготовки и ведения военных действий», — говорится в сообщении Минобороны.

Учения будут проходить в два этапа. На первом из них армия обеспечит развертывание группировки войск на Дальнем Востоке и наращивание группировки ВМФ. Второй этап предполагает отработку управления войсками в условиях оборонительных и наступательных действий. Активная фаза маневров «Восток-2018» пройдет с 11 по 17 сентября.

В учениях помимо российских войск будут принимать участие и подразделения армии Китая. На полигоне Цугол в Забайкалье будет присутствовать группировка из 3,5 тыс. военнослужащих Национально-освободительно армии Китая.

Учения проводятся на фоне проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ), участие в котором принимают зарубежные политики и президент России Владимир Путин. Несмотря на это пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что присутствие иностранных лидеров на учениях «Восток-2018» вместе с Владимиром Путиным не планируется.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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