Имя юной амурской тигрице смогут дать участники благотворительно аукциона на ВЭФ

С 11 по 13 сентября 2018 г. в рамках четвертого Восточного экономического форума во Владивостоке состоится благотворительный аукцион «Поможем природе».

10 лотов для аукциона представил Центр «Амурский тигр». Семь из них ранее уже участвовали в аукционе: шесть работ победителей и призеров Первого международного конкурса художников «Тигриная история» и миниатюрная копия памятника амурским тигрятам, открытого в августе 2017 года в Москве.

Как сообщили в Центре «Амурский тигр», в 2018 году три лота выставляются на благотворительных торгах впервые. Две работы художницы из Амурской области Олеси Матяш. В возрасте 12 лет Олеся в результате несчастного случая лишилась обеих рук. После трагедии она посвятила себя живописи и пишет свои картины ногами. Картины амурских тигров художница написала специально для Восточного экономического форума.

Третий новый лот – право присвоить имя юной амурской тигрице, проходящей курс реабилитации, и стать участником процедуры ее возвращения в дикую природу. Лот совместно представляют Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Центр «Амурский тигр».

Тигрица – одна из двух сестер, которые были изъяты из дикой природы в начале 2018 года вместе с матерью. На момент изъятия сестрам было 6-7 месяцев. Решение об отлове их матери приняли после того, как она стала охотиться за собаками в селе Алексей-Никольское Приморского края.

Меры по отпугиванию, которые предприняли сотрудники охотнадзора, не помогли отвадить хищницу от деревни — зверь вел себя нестандартно, не боялся ни света фонарей, ни крика людей. Необходимо было обезопасить жителей от встречи с грозным зверем и самого тигра от пули. Малышей изъяли вместе с матерью, так как они бы не выжили одни зимой в тайге. Процедура выпуска пройдет ориентировочно весной 2019 г.

Все вырученные на аукционе средства будут направлены на приобретение GPS-ошейников для слежения за тиграми, которых возвращают в дикую природу; переоснащение служб Охотнадзора в ареале амурского тигра; формирование резервного фонда кормов для копытных животных в местах обитания тигра, приобретение и передача в заповедники и национальные парки в ареале тигра фотоловушек и др.

Все лоты представлены на сайте: http://helpnature.org/auction/

Справочно:

Центр «Амурский тигр» - автономная некоммерческая организация, созданная Русским географическим обществом в 2013 году по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Цели Центра – изучение, сохранение и увеличение популяции амурского тигра в России. Свою деятельность Центр осуществляет без бюджетного финансирования, исключительно благодаря спонсорской поддержке организаций и частных лиц.

Благотворительный аукцион в рамках Восточного экономического форума проводится с 2015 года по инициативе заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Петровича Трутнева. Целью проекта является привлечение внимания к деятельности по защите редких видов животных. Организаторы аукциона – Минприроды России и АНО «Экспоцентр «Заповедники России».

Заглавное фото: Александр Хитров

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]