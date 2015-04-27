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Завершен восстановительный ремонт Рудневского моста во Владивостоке

Завершен восстановительный ремонт Рудневского моста во Владивостоке

Фото: Администрация г. Владивостока

На Рудневском путепроводе во Владивостоке завершился аварийно-восстановительный ремонт. Подрядная организация завершила работы в подмостовом пространстве, отремонтировала систему ливневой канализации и восстановила асфальтобетонное покрытие.

Как сообщили в администрации Владивостока, в подмостовом пространстве возведён бетонный конус моста и выполнена отсыпка скальным грунтом. На подходе к путепроводу отремонтирована система ливневой канализации – установлена новая дождеприёмная камера с ливнеприёмными решётками, смонтирован дождеприёмный колодец, устроено щебёночное основание и восстановлено асфальтобетонное покрытие.

Напомним, что в июне текущего года специалисты обнаружили просадки грунта на тротуаре и частично на проезжей части подходов к мосту со стороны улицы Баляева. После детального обследования было принято решение провести аварийно-восстановительные работы без перекрытия автомобильного движения по путепроводу.

В настоящее время ведётся работа по подготовке проектирования нового Рудневского моста. Планируется, что новый путепровод через Снеговую Падь будет двухполостным и построен параллельно существующему.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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