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Вчера, 16:46
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В Уссурийске произошло ДТП с участием военного тягача и такси

В Уссурийске произошло ДТП с участием военного тягача и такси

Фото: newsvl.ru

11 сентября в Уссурийске на Новоникольском шоссе столкнулись автомобиль такси и военный тягач на базе КамАЗа, перевозивший МТ-ЛБ.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, военный тягач с МТ-ЛБ на платформе ехал по Новоникольскому шоссе со стороны Сергеевки в Уссурийск. По предварительной информации, таксист на Toyota Prius, двигавшийся в обратном направлении, выехал на полосу встречного движения. Водитель КамАЗа попытался избежать столкновения и повернул руль вправо, в результате чего тягач свалился в кювет, но перед этим все же успел столкнуться с легковушкой.

По словам очевидцев, водителя такси и девушку-пассажира зажало на переднем сидении, водителя госпитализировали врачи скорой.

В Уссурийске произошло ДТП с участием военного тягача и такси

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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