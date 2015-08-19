В Уссурийске произошло ДТП с участием военного тягача и такси
11 сентября в Уссурийске на Новоникольском шоссе столкнулись автомобиль такси и военный тягач на базе КамАЗа, перевозивший МТ-ЛБ.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, военный тягач с МТ-ЛБ на платформе ехал по Новоникольскому шоссе со стороны Сергеевки в Уссурийск. По предварительной информации, таксист на Toyota Prius, двигавшийся в обратном направлении, выехал на полосу встречного движения. Водитель КамАЗа попытался избежать столкновения и повернул руль вправо, в результате чего тягач свалился в кювет, но перед этим все же успел столкнуться с легковушкой.
По словам очевидцев, водителя такси и девушку-пассажира зажало на переднем сидении, водителя госпитализировали врачи скорой.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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