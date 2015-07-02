Анонс на 12 сентября

12 сентября во Владивостоке пройдет парад команд и церемонии награждения участников Дальневосточной регаты учебных парусников. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на Корабельной Набережной будет временно перекрыто движение с 15.45 до 17.00 в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничено движение и парковка автотранспорта на следующих участках автомобильных дорог города: по улице Корабельная Набережная: от дома № 1а, строение 2; по улице Корабельная Набережная до пересечения со Светланским переулком. Госавтоинспекция предлагает водителям автотранспорта использовать альтернативные пути движения по улице Светланская. На вышеперечисленных участках автомобильных дорог будет организовано дежурство инспекторов дорожно-патрульной службы.

12 сентября во Владивостоке в 14.30 в Центре развития препирательства пройдет мастер-класс «Автоматизация в отделе продаж». Его ведущим станет эксперт Александр Гич. Вход свободный.

12 сентября во Владивостоке в Приморском центре занятости населения пройдет ярмарка вакансий. На встречу с работодателями приглашают пенсионеров и граждан предпенсионного возраста.

12 сентября во Владивостоке в 12.00 в выставочном зале Приморского краевого центра народной культуры (ул. Пушкинская, 25) состоится торжественное открытие выставки «Собака — это Сердце, бьющееся возле Нас!», посвященная собакам разных пород, разных лет и эпох. Вход свободный. Выставка пройдет с 12 по 30 сентября, с 10.00 до 18.00, без выходных. Вход свободный.

12 сентября г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». II Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет под патронатом Президента Российской Федерации Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Начало предварительных поединков в 10.00.

12 сентября г. Хабаровск. ХК «Амур» Хабаровск – ХК «Адмирал» Владивосток. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.

12-13 сентября о. Русский, кампус ДВФУ, «Улица Дальнего Востока». Международный турнир по мас-рестлингу «Кубок Угледобывающей компании «Колмар» в рамках ВЭФ. Начало в 10.00.

12-13 сентября о. Русский, бухта Аякс, г. Владивосток, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17). Парусная регата в рамках IV Восточного экономического форума в классе яхт «Плату 25».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]