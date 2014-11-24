Перевалка угля РФ в порту Раджин в КНДР может возобновиться в 2018 году
Перевалка российского угля в порту Раджин в КНДР может возобновиться в этом году, заявил генеральный директор оператора проекта — совместного российско-корейского предприятия «РасонКонТранс» Иван Тонких, выступая на ВЭФ.
«Планируем, что с этого года возобновим перевалку российского угля в третьи страны», - сказал он. По словам Тонких, с 2013 по 2017 год в порту перевалили 4 млн 872 тыс. т угля, за 2017 год — 2 млн 050 тыс. т.
В начале 2018 года экспорт российского угля через порт Раджин прекратился, несмотря на специальные исключения, предусмотренные резолюциями Совета Безопасности ООН. Резолюции Совбеза запрещают странам импортировать уголь из КНДР, однако в последнем документе, принятом в декабре прошлого года, содержится пункт, согласно которому санкции не распространяются на поставки российского угля «в рамках железнодорожного проекта России и КНДР «Раджин—Хасан».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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