Перевалка угля РФ в порту Раджин в КНДР может возобновиться в 2018 году

Перевалка российского угля в порту Раджин в КНДР может возобновиться в этом году, заявил генеральный директор оператора проекта — совместного российско-корейского предприятия «РасонКонТранс» Иван Тонких, выступая на ВЭФ.

«Планируем, что с этого года возобновим перевалку российского угля в третьи страны», - сказал он. По словам Тонких, с 2013 по 2017 год в порту перевалили 4 млн 872 тыс. т угля, за 2017 год — 2 млн 050 тыс. т.

В начале 2018 года экспорт российского угля через порт Раджин прекратился, несмотря на специальные исключения, предусмотренные резолюциями Совета Безопасности ООН. Резолюции Совбеза запрещают странам импортировать уголь из КНДР, однако в последнем документе, принятом в декабре прошлого года, содержится пункт, согласно которому санкции не распространяются на поставки российского угля «в рамках железнодорожного проекта России и КНДР «Раджин—Хасан».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]