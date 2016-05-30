Форум дальневосточной молодежи «Андреевский городок» развернул свои стяги на этот раз в бухте Емар, по соседству с грандиозным детским центром «Океан». Но конкуренции нет. Только сотрудничество. Однако все же особенность первого очевидна. Имя святого Апостола Андрея Первозванного заступника и покровителя мореходов и рыбаков дано городку не зря.

«Андреевский городок» много старше главных своих людей — 13 лет ему. А люди, впитывающие, воспринимающие, те, в ком горит огонек и светится уверенность, — они от трех до шести, а то и помладше. Шутка, конечно. Андревцы — это молодежь и те, кто себя к молодежи пока причисляет — со всех дальневосточных территорий. На побережье Японского моря то в палатках, то, как теперь — в комфортабельных корпусах, собираются школьники и студенты, профессионалы во многих отраслях и, конечно, служители церкви. Они делятся мыслями, обсуждают прошлое и современность, учатся дружить. А дружба — это ведь основа основ. Как вера, любовь и надежда. У истоков — отец Димитрий Винокуров, настоятель храма Порт-Артурской Иконы Божьей Матери.

- Ходят слухи, что Вы устали от «Андреевского городка»...

Иерей Димитрий Винокуров, настоятель храма Порт-Артурской Иконы Божьей Матери, Владивосток: «13 лет его делать. Это определенная усталость, плюс ко всему мы же делаем… Вы слышите, как сорван голос, на самом деле — это прекрасно: собираться всем в одном месте, хорошем месте. Говорить о будущем, мечтать. Это же великолепная вещь. И такое свойство для молодых, чтобы они мечтали. Мы сочиняем такую площадку, чтобы этими мечтами они делились друг с другом. И говорим о том, что эти мечты нужно реализовывать, какие бы они ни были смелые, одиозные, но чтобы все они были направлены на благо. На благо человека, живущего на Земле, на благо нашего края, наших городов прекрасных, на благо нашего великолепного Дальнего Востока, который нам стал не Дальний, а близкий. Поэтому, как идея — это прекрасно. Хочу отдельно поблагодарить Владыку нашего, потому что он настолько поддерживает искренне всё то, что делает молодежь, сам, как ребенок радуется тому, что происходит у нас. Мы такую колоссальную поддержку чувствуем от нашего архипастыря, что это придает сил снова и снова делать».

Батюшка родом из Хабаровского края. Связи сильные. И потому, наверное, самой большой делегацией на форум приезжают люди с берегов Амура: кроме учащейся и работающей молодежи, известные художники, путешественники, опытные предприниматели. Как этот улыбчивый строитель походного храма.

Валерий Черепанов, участник форума «Андреевский городок», г. Комсомольск-на-Амуре: «У нас как в своё время Юрий Лужков сказал: кто умеет работать — работает, кто не умеет работать — руководит. Да, это вот я в полной мере отношу к себе. Если работать не можешь, то руководи или не мешай».

- А держать-то вдвойне, сегодня ветер такой.

Валерий Черепанов: «Это ничего, тут люди немножечко стесняются, но на самом деле, Владимир в синей, и Денис в белой рубашке — они профессионалы, плотники-столяры. И делают они это на самом деле игрушечно и шутя, потому что делают они это регулярно, каждый год. Каждый год собираем походный храм, потому что ждём Митрополита… У нас только раз, на острове Попова не было большой службы, но походный храм был, и там венчали вот этого скромного бородача, Владимира, да, поэтому да, всегда у нас походный храм, собирается он по старым схемам...»

- Но доски всегда новые?

- Конечно.

- А куда идут старые?

- Да это ведь неважно. Видимо, старые, мы сегодня смеялись, вспоминали старый добрый фильм по Ильфу и Петрову, «12 стульев», у руководителя проекта, Ильича, ему на это намекнули, он говорит — это же какой интересно сюжет? Мы ему напомнили, это сюжет «Сеятель»...

Александр Жигжитов, тот самый сеятель, оказывается, учителем истории и географии в 63-ей владивостокской школе трудится и руководит приморской детской скаутской организацией. Опыт походов у него, потому обязательный нож на поясе. Гордость от осознания первенства: скауты старше пионеров и, тем более, юнармии.

Александр Жигжитов, технический директор форума «Андреевский городок»: «Поскольку первый скаутский отряд в России возник в 1909-м году, то как раз в этом году уже сколько получается? 109 лет. Это старейшая скаутская организация. Конечно, у нас, в России, не так много скаутов, несколько тысяч, а вот в мире сегодня 33 миллиона скаутов».

- Скауты — это и отношение к природе, и навыки ремесленные, там же политики-то нет.

- Скаутинг вообще вне политики существует и, наверное, в этом и секрет его долголетия. Конечно, это походы, конечно это рукоделие, конечно, это романтика. Но в основе скаутинга лежит служение, почему скаутинг и православие между собой настолько близки. В основе православия — служение людям, Богу. И скауты, когда приветствуют друг друга вот таким значком, это означает, что они готовы выполнить свой долг перед Богом, Родиной и окружающими людьми. Потому в основе служение, в основе желание помочь и умение помочь другому человеку.

Интересно, что «Андреевский городок» — площадка всех форматов. И споров бывает много о том, например, что человек оставит после себя. Надо ли яркой звездой вписываться в историю или лучше быть простым ремесленником? И рождаются ли звезды или ими становятся? Глыба-человечище, народный художник России Геннадий Павлишин, общаясь с молодыми живописцами, студентами дальневосточной государственной академии искусств, доказывает и то, и другое. Да, он закончил художественное училище во Владивостоке, да, много позже был вуз. Но точнейший рисунок, оттачивание каменных росписей, флорентийская мозаика — это и врожденный талант, генетический код.

Геннадий Павлишин, народный художник России: «Я так люблю Владивосток, отслеживаю ваших всех художников, я покупаю каталоги и наблюдаю за кораблями, за флотом».

Владивостоку, где он собственными руками перегрузил в порту тонны угля, в перерывах рисуя корабли, все, до каких мог добраться, Павлишин посвящает свою новую книгу. Говорит, даст Бог, издам. Текст ему помогают писать сотрудники музея Тихоокеанского флота. Обо всех судах, когда-либо заходивших в наш порт, детально расскажут и его иллюстрации… О книге в подробностях Геннадий Дмитриевич поведал нам в студии ГТРК «Владивосток», и это интервью в радио- и телевизионной версии мы записали благодаря «Андреевскому городку». И обязательно покажем.

Но как были рады такому спикеру андреевцы, начинающие живописцы, слов нет…

Вероника Золотухина, студентка художественного факультета ДВГАИ: «Он может и дерево, и камень, у него, рассказывает, огромная мастерская, где он делает всё, и это вдохновляет. Не только заниматься живописью, а еще и графику попробовать».

Иерей Димитрий Винокуров, настоятель храма Порт-Артурской Иконы Божьей Матери: «Необыкновенное везение этого года — это Геннадий Дмитриевич Павлишин. С ним разговоры, это ты забываешь про время, что тебе нужно куда-то бежать, решать какие-то оргвопросы. Просто так незаметно течет, и ты понимаешь, что разговариваешь с человеком-глыбой, необыкновенным. Ну, это как с Путиным».

Мастер о том рассказал, что коллекций у него на пять музеев. Могли бы открыться во Владивостоке или Хабаровске, но не сложилось. А корейцы в очереди на музей тигра, японцы — на музей этнографии, а китайцы готовы купить музей БАМа, им интересны все детали, все мелочи гигантской стройки. Геннадий Дмитриевич ведь был главным летописцем байкало-амурской магистрали, жил там, фиксируя каждый момент. В общем, Павлишин — тема отдельная. А тема этого дня на форуме — профессия. Работа, проще говоря. Молодому библиотекарю из Биробиджана, может быть, и не нужно думать о том, чем заняться — нашла своё призвание Галя Бабёнышева. Но сколько впечатлений!

Галина Бабёнышева, сотрудник Областной научной библиотеки им. Шолом-Алейхема, г. Биробиджан: «Впечатлений море, и вообще, я впервые увидела море… Очень много контактов, новых людей с нашего Дальнего Востока. Оказывается, это такая большая территория».

- Обменялись адресами уже, с какими регионами?

- Магадан, Сахалин, Камчатка.

Сережу Сидорова в Хабаровске и школа ждет, и храм, где он алтарник. А мальчишка учится оды писать природным явлениям. Задание для всех одно, а вот объект каждый сам выбирал для себя.

Сергей Сидоров, ученик 11 класса, г. Хабаровск: «О, море! Ты придаешь мне сил, даешь возможность мне обдумать жизнь, мечтать, придумывать идеи, даешь расслабиться и просто отдохнуть».

Артем Сибирин, ученик 9 класса, г. Владивосток: «Я написал о Космосе… Он могучий...»

- А в лифты космические веришь? Японцы собираются запустить пробные от спутника до спутника, чтобы потом, например, кататься от Земли к Луне.

- Не очень-то.

Вот тебе и раз… Оду, значит, пишем, а в Космос пока не очень-то верим? Артём озадачен. Но не зря за плечами рюкзак, а там, как в школе, — тетрадки и ручки. Не понадобятся они разве что на игротеке. Вот ноу-хау одного из постоянных участников «Андреевского городка».

Давид Асриян, куратор игротеки Андреевского городка: «Это образовательная игра по истории России, буквально 30 минут игры, и ты в курсе… Книжки тоже нужно читать, но лучше с мотивацией, а что может лучше замотивировать, чем игра? Повышать исторический IQ».

- Когда пришла эта затея — игры создавать?

- Со школьной парты, у нас в 90-х было мало игр, а хотелось играть. Мы стали сами себе писать игры, сначала буквально на коленке, на корточках, но развивались, росли… Это хобби интересное, помогает в работе с молодежью.

Игорь Обухов, творческий родитель веселого персонажа по имени Влад — «Андреевскому городку» подарил общение с ним. На плакатах, растяжках — веселый мальчишка в буденовке. И морской поход его теперь на каждом планшете и в каждом телефоне.

Играючи, они фиксируют каждый день — андреевцы. Солнце ли, дождь… В штабе городка развернут медиацентр. И в эти минуты идет монтаж.

Олеся Некрасова, директор «Андреевского городка»: «Снимают лекции спикеров. У нас много их интересных, которые приезжают на очень короткий промежуток времени, и только благодаря работе телеоператоров мы сможем еще и еще раз пересматривать и возвращаться к этой теме».

Гости бывают разными, события тоже, включая и чисто церковные — может случиться и крещение, хотя никто не ждал, и венчание. Утром визит патриарха, вечером — концерт модной молодежной группы. И всю неделю форума — море, а временами и солнце, пожалуй, самые постоянные спутники «Андреевского городка».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]