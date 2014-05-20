Си Цзиньпин отметил позитивные изменения в облике Владивостока
Председатель КНР Си Цзиньпин отметил перемены к лучшему в облике Владивостока. Своим мнением он поделился с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе переговоров в узком составе. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.
«Сегодня, еще раз оказавшись на этой земле, я почувствовал огромные перемены этого города, - сказал он. - Это говорит о том, что за эти восемь лет под вашим руководством в городе произошли огромные перемены».
Си Цзиньпин подчеркнул, что также с большим удовольствием принимает участие в четвертом Восточном экономическом форуме. «Вы только что отметили, что из всех гостей у нас из Китая самая многочисленная делегация, - сказал он. - Это, с одной стороны, говорит о большой привлекательности самого форума, а с другой стороны - о всеобъемлющем сотрудничестве между Китаем и Россией в развитии Дальнего Востока».
Глава КНР обратил внимание на регулярность встреч с Путиным, которые прошли в Пекине, Йоханнесбурге, а теперь и во Владивостоке. Он заверил, что такие тесные контакты будут поддерживаться и в дальнейшем.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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