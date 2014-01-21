Будущее рынка труда Дальнего Востока обсудили на площадке ВЭФ в Приморье

Вопрос стратегии развития кадрового потенциала на Дальнем Востоке рассмотрели участники одной из секций четвертого Восточного экономического форума во вторник, 11 сентября. Участие в обсуждении приняла вице-губернатор Приморья Ирина Мануйлова.

Как было отмечено на секции «Будущее рынка труда Дальнего Востока: новые стратегии для работодателей», всего к 2025 году на Дальнем Востоке появится более 100 тысяч современных и высокопроизводительных рабочих мест. Однако, за счет существующих кадровых возможностей Дальнего Востока эту потребность в настоящее время удовлетворить невозможно.

Свои предложения в этом направлении высказали представители органов власти, бизнеса и государственных структур. Видением решения этой проблемы поделилась и вице-губернатор Приморья Ирина Мануйлова.

«Вопрос подготовки кадров в регионе сегодня полностью отнесен к полномочиям департамента образования и науки Приморья. Это не совсем правильно. Важно выстроить коммуникацию с работодателями и другими органами власти, чем мы сейчас активно занимаемся», – отметила заместитель главы региона.

Для привлечения работодателей к совместному решению проблем в подготовке профессиональных кадров Администрация Приморского края на площадке Восточного экономического форума подписала соглашение о стратегическом партнерстве в области кадровой политики с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» и ООО «Группа Компаний «Русагро».

Глава Приморья Андрей Тарасенко утвердил дорожную карту «Трудовые ресурсы и образование» в рамках работы по улучшению инвестклимата в регионе. Документом также предусмотрен перечень мероприятий, способствующих решению вопроса подготовки профессиональных кадров.

Особое внимание в регионе уделяется совершенствованию механизмов взаимодействия профессиональных колледжей с работодателями, развитию ГЧП, оснащению профессиональных образовательных учреждений современным оборудованием, поддержке инновационных образовательных программ, внедрению практико-ориентированных моделей обучения и созданию целостной системы оценки качества образования.

«Сегодня основным элементом системы среднего профессионального образования является колледж, реализующий подготовку квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. В структуре учреждений созданы ресурсные центры для реализации образовательных программ, востребованных у работодателей, ряд учреждений вошли в формирующиеся профессионально-образовательные кластеры», – отмечает Ирина Мануйлова.

По ее словам, лучшая сложившаяся на сегодня практика кластерного взаимодействия в крае представлена в сфере судостроения и судоремонта. Есть определенный опыт такой работы с партнерами в таких отраслях, как нефтехимия, энергетика, машиностроение, выстраивается в аграрном секторе, в сфере туризма и гостеприимства. Главной задачей такого взаимодействия является подготовка квалифицированных кадров, способных освоить новые технологии.

Так, в 2018 году для решения кадровой потребности группы компаний «Русагро» с 1 сентября началась реализация образовательной программы по специальности «Технология мяса и мясных продуктов» на базе Уссурийского агропромышленного колледжа. Также в целях развития алмазогранильной отрасли в крае с августа этого года осуществляется совместная работа с компанией КGK по подготовке кадров по сетевой форме обучения с московским колледжем предпринимательства № 11 на базе Приморского краевого энергетического колледжа.

Добавим, одно из направлений Указа Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение нашей страны в число 10 ведущих стран мира по качеству образования. Для выполнения этих задач приняты 12 национальных проектов, включая «Образование».

Он включает в себя девять отдельных федеральных программ, каждая из которых будет реализовываться во всех 85 регионах России: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Современные родители», «Цифровая школа», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность», а также «Повышение конкурентоспособности российского высшего образования». В настоящее время в Приморье уже приступили к их реализации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]