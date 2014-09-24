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Вчера, 19:42
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Дороги Приморья устелят за федеральный счет

Кардинально улучшить состояние дорог во Владивостоке помогут федеральные деньги. Более 5 млрд рублей из федерального бюджета выделят Приморскому краю на модернизацию дорожно-уличной сети краевого центра, а также на строительство социальных объектов в других муниципалитетах. Это стало одним из итогов участия врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко в заседании президиума Госсовета, которое президент России Владимир Путин провел во Владивостоке 10 сентября. 

Напомним, что многие магистрали Владивостока были обновлены в 2017-2018годах благодаря приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». Этим летом ремонт в рамках БКД проводился на Светланской, Бестужева, 50 лет ВЛКСМ, трассе на Шамору и многих других объектах. Субсидии из федерального бюджета за два года составили почти 1,5 млрд рублей. А общий объем Дорожного фонда Приморского края в 2018 году превышает 10 млрд рублей.

Однако в дорожной сети столицы края остается еще немало «узких мест», а недавние тайфуны усугубили ситуацию – особенно на дорогах внутри жилых кварталов. Понимая, что самостоятельно городу с проблемой не справиться, врио губернатора Приморья обратился за помощью к руководству страны. 

Одно из решений, принятых главой государства по итогам состоявшегося в понедельник заседания президиума Госсовета, касается выделения 5,1 млрд рублей из федерального бюджета на устранение дорожных проблем во Владивостоке. Инвестиций такого объема дорожное хозяйство города не получало со времен саммита АТЭС. 

- Автомобильная столица Дальнего Востока должна соответствовать своему статусу. Дороги Владивостока станут более удобными и устойчивыми перед стихией, - прокомментировал решение президента Андрей Тарасенко. – Кроме того, в городах и районах края мы построим 18 новых социальных объектов – детские сады, школы, фельдшерско-акушерские пункты, спорткомплексы и дома культуры. Я принял такое решение, потому что именно вопросы социальной сферы жители Приморья чаще всего поднимают во время моих рабочих поездок по краю.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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