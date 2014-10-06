Орешкин рекомендовал продавать доллар и покупать рубль

Министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума, отвечая на вопрос Business FM, стоит ли продавать доллар и покупать рубль, министр ответил: "Да". "Покупать нужно тогда, когда боишься", - сказал глава Минэкономразвития.

В эфире радиостанции министр отметил, что курс рубля в ближайшие 6-12 месяцев стабилизируется на уровне 63-64 за $1. "В среднесрочной перспективе будет выход на уровень 63-64. У нас был прогноз, который мы делали в начале лета, и вот сейчас, под бюджетный процесс, прогноз был обновлен", - отметил глава ведомства.

По словам министра, Минэкономразвития прогнозирует постепенное возвращение России к макроэкономическому равновесию. "Фундаментально, макроэкономически, мы будем возвращаться к равновесию, а сам механизм плавающего валютного курса означает, что от равновесия мы можем отклоняться на довольно значительные расстояния, - все это связано с краткосрочными потоками капитала и настроениями, которые есть на рынке", - сказал Орешкин.

"Сейчас мы отклонились, все находятся в некотором нервозном состоянии, это все транслируется в те значения, которые мы видим. Но по мере того, как ситуация дойдет до определенного пика и начнет разворачиваться, мы увидим такое же быстрое движение назад", - подчеркнул он.

Также, по словам Орешкина, Минэкономразвития сохранит прогноз курса рубля на конец года в 63,9 рубля за $1. Об этом он сообщил журналистам на ВЭФ-2018.

"Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли ведомство менять прогноз на конец года в связи с падением российской валюты.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи 10 сентября вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 25 копеек и достиг 70,16 рубля.

В последний раз курс доллара превышал отметку в 70 рублей 16 марта 2016 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]