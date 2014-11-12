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Вчера, 21:00
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Путин вызвал на "ковер" Тарасенко

Путин вызвал на

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет рабочую встречу с врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко и обсудит с ним вопросы развития края, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент также имеет в виду провести сегодня отдельную рабочую встречу с врио губернатора Тарасенко, подробно обсудить с ним, продолжить обсуждение вопросов развития края", — сказал Песков.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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