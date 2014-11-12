Путин вызвал на "ковер" Тарасенко

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет рабочую встречу с врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко и обсудит с ним вопросы развития края, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент также имеет в виду провести сегодня отдельную рабочую встречу с врио губернатора Тарасенко, подробно обсудить с ним, продолжить обсуждение вопросов развития края", — сказал Песков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]