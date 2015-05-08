«Вести: Приморье. Интервью»: Сергей Сопчук: Мы не должны допустить уход «Аэрофлота» с Дальнего Востока
«Вести: Приморье. Интервью» с Сергеем Сопчуком, член комитета госдумы федерального собрания РФ по транспорту и строительству.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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