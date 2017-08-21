На выходных в Приморье могут пройти сильные дожди

После прохождения тайфунов и волнового циклона в Приморском крае установилась по-осеннему холодная погода. Причиной похолодания послужило вторжение арктического воздуха. Дело в том, что тайфун «Джеби» и волновой циклон объединились над Хабаровским краем. Образовалась обширная зона низкого давления, которая начала затягивать холодный воздух с Арктики на юг Дальнего Востока. Сейчас циркуляция воздушных масс изменилась, поэтому в Приморье началось потепление. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на сайт Маглипогода.

На этой неделе днем воздух в Приморье будет прогреваться до летних значений. Ночью тоже потеплеет.

В четверг и в пятницу в Приморском крае ожидается малооблачная и теплая погода.

14 сентября ночью и днем местами пройдут кратковременные дожди. Температура ночью +5 °С +16 °С, на южном побережье до +19 °С. Днем воздух прогреется до +15 °С +25 °С.

На выходных через Приморье пройдет атмосферный фронт. В субботу еще немного потеплеет. Температура воздуха ночью +11 °С +20 °С, днем +20 °С +26 °С. Днем увеличится облачность, на побережье местами туман. В районе Приханкайской равнины усилится южный ветер. Вечером на западе края местами начнется дождь.

В ночь с субботы на воскресенье в крае пройдут кратковременные дожди, местами грозы. С субботы на воскресенье по Японскому морю будет проходить волновой циклон. Есть небольшая вероятность, что циклон заденет юго-восточные районы края или обострит проходящий по Приморью атмосферный фронт. В этом случае в некоторых районах пройдут сильные дожди.

В воскресенье после прохождения фронта ветер сменится на западный, северо-западный, немного похолодает. Днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха +15 °С +22 °С. Далее в Приморском крае установится хорошая погода.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]