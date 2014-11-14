Путин предложил наделить остров Русский особым статусом

Научно-образовательный кластер, созданный на базе Дальневосточного федерального университета, должен быть наделен особым статусом. Об этом на пленарном заседании IV Восточного экономического форума заявил Президент России Владимир Путин.

По мнению Президента РФ, территория о. Русский должна получить особый статус для создания специальных условий и регулирования для разработок, а также тестирования технологий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]