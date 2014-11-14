Путин предложил наделить остров Русский особым статусом
Научно-образовательный кластер, созданный на базе Дальневосточного федерального университета, должен быть наделен особым статусом. Об этом на пленарном заседании IV Восточного экономического форума заявил Президент России Владимир Путин.
По мнению Президента РФ, территория о. Русский должна получить особый статус для создания специальных условий и регулирования для разработок, а также тестирования технологий.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
04.09.2018 Владимир Путин приедет в Приморье
-
11.04.2018 Владимир Путин поддержал идею строительства синхротрона на острове Русский
-
07.09.2017 В 2025 году Дальний Восток должен опередить другие регионы России-Путин
-
08.09.2015 Владимир Путин: «Восточный экономический форум показал свою эффективность»
-
04.09.2015 Владимир Путин: виды Приморья действительно впечатляют
-
14.11.2014 Владимир Путин посетил строящийся океанариум на острове Русском
Добавить комментарий