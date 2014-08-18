Новости Общество Видео "Вести: Приморье. Интервью" О программе

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:37
  0

ВЭФ: "Форпосты науки. Создавая будущее сегодня"

"Вести: Приморье. Интервью": ВЭФ. Секция "Форпосты науки. Создавая будущее сегодня". Участники - директор Green Capital Alliance, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Максим Сафонов, президент Российской академии наук Александр Сергеев, глава администрация Тамбовской области Александр Никитин, ректор Орловского государственного университета Ольга Пилипенко, Лауреат Нобелевской премии, член Совета директоров Европейского средиземноморского центра климатических изменений, профессор института Тушия Риккардо Валентини.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря