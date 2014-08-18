ВЭФ: "Форпосты науки. Создавая будущее сегодня"
"Вести: Приморье. Интервью": ВЭФ. Секция "Форпосты науки. Создавая будущее сегодня". Участники - директор Green Capital Alliance, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Максим Сафонов, президент Российской академии наук Александр Сергеев, глава администрация Тамбовской области Александр Никитин, ректор Орловского государственного университета Ольга Пилипенко, Лауреат Нобелевской премии, член Совета директоров Европейского средиземноморского центра климатических изменений, профессор института Тушия Риккардо Валентини.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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