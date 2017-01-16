Владивосток и Приморье лидируют у туристов на Дальнем Востоке
В прошлом году Дальний Восток посетили 5,5 млн туристов, включая 0,8 млн иностранных туристов, а самым быстрорастущим является круизный туризм из Южной Кореи, Японии и Китая.
Приморье, Хабаровский край, Приамурье, Сахалин и Камчатка входят в первую пятерку у туристов на Дальнем Востоке, а самые популярные города - это Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на аналитическое агентство ТурСтат.
В прошлом году Владивосток посетили более 620 тысяч иностранных туристов и 3,5 млн россиян.
За первые 6 месяцев 2018 года Приморье посетили 256 тысяч иностранных туристов, включая 163 тысячи туристов из Китая и 71 тысяча туристов из Республики Корея.
Рейтинг составлен по результатам анализа туристической популярности городов и регионов Дальнего Востока.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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