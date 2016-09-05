Анонс на 13 сентября

13 сентября в 12.00 во Владивостоке на Корабельной набережной − ярмарка «Морская деревня».

13 сентября в 18.30 во Владивостоке в театрально-графической студии "Контакт" (Светланская, 48) − открытие восьмого театрального сезона.

13 сентября в 19.00 во Владивостоке в библиотеке "Бук" (Светланская, 55) − встреча с писателем Евгением Гришковцом.

13-16 сентября в с. Андреевка (Хасанский р-н Приморского края) - Всероссийские соревнования«Кубок Тихого океана», открытый Чемпионат Приморского края по подводному спорту, дисциплина «подводная охота». Открытие 14 сентября в 10.00.

13 сентября − День программиста.

13 сентября − День парикмахера.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]