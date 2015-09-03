Сборку китайской электроники намерены запустить в Приморье

В Приморье планируется открыть производство по сборке китайской электронной техники. Такие намерения озвучил глава региона Андрей Тарасенко на встрече с губернатором крупнейшей провинции Китая Гуандун – Ма Синжуем в среду, 12 сентября, на четвертом Восточном экономическом форуме. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

На встрече стороны обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической, туристической и гуманитарной сферах. По словам Ма Синжуя, за последние два года провинция Гуандун укрепила экономические отношения с Россией, и сейчас есть большие перспективы сотрудничества с Приморским краем.

«Председатель КНР Си Цзиньпин на Восточном экономическом форуме подчеркнул, что нужно большое внимание уделять региональному сотрудничеству. И мы бы хотели укрепить наши отношения, сотрудничать в различных сферах», – отметил он.

Ма Синжуй особое внимание уделил современным технологиям, сотрудничеству в области электроники.

«Валовой внутренний продукт провинции в 2017 году составил более триллиона долларов. Почти половина смартфонов в мире производится в провинции Гуандун, а также треть телевизоров и кондиционеров», – добавил китайский губернатор.

Андрей Тарасенко предложил создать на территории Приморского края сборку телевизоров и другой электроники из китайских комплектующих.

«Для этого у нас действуют различные налоговые преференции – законы о территориях опережающего развития, Свободном порте Владивосток. Создание такого предприятия позволило бы не только реализовывать электронную технику в Приморье, но и экспортировать ее в другие регионы России и Европу», – подчеркнул глава края.

Кроме того, Андрей Тарасенко заострил внимание на таких сферах сотрудничества, как туризм, культура, образование, легкая промышленность и спорт.

«Ваши круизные лайнеры и учебные парусники могут заходить в порт Владивосток. Мы также заинтересованы в экспорте в ваш регион приморской экологически чистой продукции животноводства и растениеводства», – добавил врио Губернатора Приморья.

Ма Синжуй выразил уверенность в дальнейшем укреплении торгово-экономических отношений между регионами и пригласил Андрея Тарасенко посетить провинцию Гуандун.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]