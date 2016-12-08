Монтаж пролетов моста через Кроуновку завершат в начале следующей недели
Строители капитального моста через реку Кроуновка в Уссурийском городском округе завершили монтаж балок на двух пролетах. Открытие движения по новому мосту запланировано на октябрь. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
В настоящее время на объекте работают 25 человек и около десяти единиц техники. По словам специалистов, всего предстоит смонтировать 30 балок. Длина каждой балки составляет 24 метра, монтаж одной конструкции занимает два-три часа. Монтаж пролетов планируется завершить в начале следующей недели.
Также строители продолжают отсыпку земляного полотна на подходах к мосту. Открытие движения по новому мосту в село Кроуновка запланировано на октябрь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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