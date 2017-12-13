Проголосовать за губернатора Приморья во втором туре выборов можно по месту нахождения

Все заявления приморцев о голосовании по месту нахождения в день выборов губернатора края останутся действующими и во втором туре выборов, который состоится в воскресенье, 16 сентября. Соответствующее решение принято Центральной избирательной комиссией РФ.

Как сообщили в администрации края, заявления, которые избиратели подали для голосования на общих выборах 9 сентября этого года, остаются действительными. В случае если гражданин хочет изменить участок для голосования, необходимо подать новое заявление. Таким образом, приморцы, голосовавшие не по месту прописки в день выборов, могут на этом же участке проголосовать и во втором туре выборов 16 сентября.

«Те, кто не успел подать заявление в прошлый раз или по каким-либо причинам будет находиться в другом населенном пункте, должны подать заявление до 20.00 12 сентября в ближайший МФЦ, или с 13 по 15 сентября – в участковую избирательную комиссию по месту регистрации. Если гражданин ранее выбрал участок, но вернулся на место своего постоянного жительства, в день голосования он может просто прийти на домашний избирательный участок», – пояснили в Крайизбиркоме.

Второй тур выборов губернатора Приморья пройдет во всех муниципалитетах региона в воскресенье, 16 сентября. Отдать свой голос за одного из кандидатов жители края смогут с 8.00 до 20.00 на более 1 300 избирательных участков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]