Почти 1700 пострадавших от ЧС приморцев уже получили выплаты из краевого бюджета

В Приморье работают 83 оценочные комиссии, которые подсчитывают размер ущерба от паводка. По данным на 11 сентября за счет средств краевого бюджета проведены выплаты 1 659 гражданам, выплачено 20,8 миллиона рублей. Работа по формированию списков граждан продолжается. Об этом сообщили в администрации края.

По оперативным данным, в крае остаются подтопленными территории 15 населенных пунктов в трех муниципальных образованиях: Красноармейском, Пожарском, Кировском районах. Подтоплены 12 жилых домов и 219 придомовых территорий.

Для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций в Приморье создана группировка сил и средств: 5 075 человек, 1 773 единицы техники и 135 плавсредств.

По данным на 12 сентября на большинстве рек Приморья продолжается спад уровня воды. Режим ЧС регионального характера продолжает действовать в 12 муниципалитетах: Уссурийском городском округе, Октябрьском, Михайловском, Надеждинском, Черниговском, Шкотовском, Яковлевском, Ольгинском, Лазовском, Чугуевском, Красноармейском и Тернейском районах. В остальных муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности.

Сложная паводковая ситуация сохраняется в нижнем течении реки Большая Уссурка и в среднем течении реки Уссури в Дальнереченском районе. Максимальные уровни паводка на этих реках пройдут 12-13 сентября, с 14 сентября ожидается интенсивный спад воды.

В Пожарском районе в среднем течении реки Бикин вчера прошли максимальные уровни паводка, сегодня наблюдается интенсивный спад воды.

На остальных реках края наблюдается спад уровня воды. Сохраняется подтопление пойм рек в Чугуевском, Кировском, Лесозаводском, Красноармейском, Ханкайском, Яковлевском, Михайловском, Черниговском районах. В ближайшие трое суток на большинстве рек края продолжится спад уровня воды, постепенное освобождение пойм от подтоплений.

В Дальнереченском городском округе сохраняется высокий уровень воды на реках Большая Уссурка и Малиновка.

В муниципалитете остаются три перелива дорог. В селах Краснояровка и Комариха организованы лодочные переправы. В микрорайон Каменушка открыта объездная дорога.

В Уссурийском городском округе уровень воды в реках Казачка, Комаровка, Раздольная, Борисовка, Раковка, Комаровка – в пределах русла. В пункте временного размещения остаются четыре жителя. Все социально значимые объекты функционируют в нормальном режиме, за исключением детского сада в районе «Семь ветров», работа которого приостановлена.

В Кировском районе подтоплены 11 огородов и три двора в поселке Горные Ключи. В реке Крыловка наблюдается спад уровня воды с интенсивностью 1 сантиметр в час.

Имеются переливы на 25-м километре краевой автодороге Кировский–Николо-Михайловка в районе моста через реку Крыловка. Подтоплена дорога Архангеловка–Подгорное, возможен проезд большегрузным транспортом. Транспортное автомобильное сообщение со всеми населенными пунктами имеется

В Красноармейском районе в 10 населенных пунктах подтоплено 216 придомовых территорий. Это села Дальний Кут, Вострецово, Рощино, Богуславец, Крутой Яр, Новопокровка, Лукьяновка, Вербовка, Саровка, Покровка.

Из за переливов дорог затруднено транспортное сообщение с четырьмя населенными пунктами – селами Молодежное, Новокрещенка, Саровка, Покровка. Работает одна лодочная переправа (село Новокрещенка).

Проведены работы по отсыпке дамбы в селе Рощино, возведено временное сооружение на автодороге Дальнереченск–Рощино–Восток.

В Лазовском районе из-за подъема воды в русле реки Киевка на 46-м километре автодороги Лазо–Заповедное произошел смыв дорожного полотна. В проведении аварийно-восстановительных работ задействована техника Примавтодора – девять единиц. Обеспечен временный проезд для легкового и грузового транспорта. Также восстановлено движение на дороге Валентин–Глазковка в одну полосу.

В Октябрьском районе водоснабжение в селе Покровка восстановлено в полном объеме.

В Ольгинском районе в селе Милоградово проводятся работы по укреплению дамбы. Отсыпано 1,4 тысячи кубометров скального грунта, работа выполнена на 90%. Угрозы населенному пункту нет. ЖКХ, электроснабжение действуют в штатном режиме.

В Партизанском районе размыт мост через приток ключа Казенный. Подмыт мост через реку Партизанская в семи километрах от села Молчановка в сторону поселка Слинкино. Подмыт мост через реку Партизанская в районе поселка Романовский ключ.

В Пожарском районе подтопленными остаются три жилых дома в селе Ясеневое Соболинского сельского поселения.

В селе Олон подтоплены территория метеостанции, 10 огородов, девять жилых домов. На дороге Красный Яр–Ясеневое – промыв дорожного полотна. Нет проезда для транспорта в село Красный Яр. Подтопленных жилых домов в селе нет.

На дороге Федосьевка–Соболиный (район Нижнего Перевала) наблюдается перелив воды. Проезд только большегрузным транспортом.

В Тернейском районе подтоплений нет. Продолжается спад уровня воды, реки – в берегах. Поврежден участок автомобильных дорог протяженностью три километра на дороге Терней–Кема. Работают пять единиц техники Примавтодора.

В районе частично подмыты и разрушены 11 мостов. Временно нарушено транспортное сообщение с селами Малая Кема и Светлая.

В Яковлевском районе восстановлен мостовой объезд перед селом Загорное, проезд автотранспорта есть, производится отсыпка полотна.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]