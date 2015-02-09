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«Инновации и экология в перевалке угля»: на полях ВЭФ работает уникальная фотовыставка

На полях Восточного экономического форума состоялось открытие фотовыставки «Инновации и экология в перевалке угля» в рамках года Японии в России.

В экспозиции почти полувековая история сотрудничества компании «Восточный порт» и японских партнеров. Презентация прошла при участии генерального консула Японии во Владивостоке и первого заместителя гендиректора «Управляющей портовой компании». Это российский портовый холдинг, в который также входит «Восточный порт». На выставке представлены два десятка фотографий. Некоторые из них уникальны. Например, здесь можно увидеть снимок 1967 года, когда в бухте Врангеля работала советско-японская инспекторская комиссия, её участники выбирали место для строительства нового морского порта. А это — первое судно под погрузкой на специализированном угольном комплексе. В фотовыставке — не только важные исторические моменты, но и современные технологии экологической перевалки угля, которые сегодня используют  в порту.

Ирина Ольховская, первый заместитель генерального директора ООО «Управляющая портовая компания»: «Действительно, столько лет развития инноваций и высоких технологий. Это поступательное движение. И сейчас акционерное общество «Восточный порт» — лидер технологий. Мы благодарны японскому представительству».

Касаи Тацухико, генеральный консул Японии во Владивостоке: «Мы заинтересованы, как соседние государства занимаются вопросом экологии, и когда соседние государства нуждаются в содействии, помощи, мы с удовольствием готовы помогать».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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