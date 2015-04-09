Неосторожность при курении нанесла приморскому лесу ущерб на 40 тыс. рублей
Житель Дальнегорска пойдет под суд за «повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Весной 2018 года, находясь на своём садовом участке, фигурант бросил на землю тлеющую сигарету, от чего произошло возгорание сухой травы. Огонь перекинулся на земли лесного фонда, в связи с чем причинен экологический ущерб в размере около 40 тыс. рублей.
Обвиняемый вину в предъявленном обвинении признал полностью.
Причиненный экологический ущерб лесному фонду возмещен в полном объеме в ходе предварительного расследования.
В настоящее время уголовное дело направлено в Дальнегорский районный суд для рассмотрения по существу.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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