Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года

Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор до конца года «без всяких предварительных условий». Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

«Давайте заключим мирный договор — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий», — предложил Путин, обращаясь к находящемуся в зале премьер-министру Японии Синдзо Абэ.

Президент России заявил, что Москву беспокоит продвижение американских систем противоракетной обороны в Азиатско-Тихоокеанский регион. «Вопросы безопасности имеют большое значение, мы их все обсуждаем в том числе и с тех позиций, о которых вы сейчас сказали: нас, естественно, не могут не беспокоить многие аспекты военного сотрудничества в регионе [АТР], в том числе продвижение американских систем противоракетной обороны, - подчеркнул российский лидер. - Все это является предметом наших переговоров».

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил решимость двигаться вместе с президентом РФ Владимиром Путиным к заключению мирного договора между Японией и Россией. Об этом глава японского правительства заявил в среду, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Владимир, давайте еще раз здесь подтвердим наши намерения перед такой большой аудиторией в качестве свидетелей. Давайте идти вперед, задавая себе такие вопросы: «Если не сделать этого сейчас, то когда?», «Если этого не сделаем мы, то кто кроме нас?» - подчеркнул он, обратившись к президенту РФ по имени.

Абэ признался, что лидеры двух государств уже очень хорошо знают, что сделать это непросто. «Но на нас лежит ответственность за будущие поколения. Мы несем ответственность за то, чтобы полностью убрать из Северо-Восточной Азии весь послевоенный пейзаж и изменить будущее, наполнив его надеждой», - подчеркнул глава японского правительства.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]