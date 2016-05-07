Путин сделал Японии "историческое предложение" во Владивостоке

Во время пленарного заседания с главами пяти государств на Восточном экономическом форуме в среду, 12 сентября, премьер-министр Синдзо Абэ призвал президента России Владимира Путина подтвердить намерения заключить мирный договор. В ответ Владимир Путин предложил заключить мирный договор до конца года «без всяких предварительных условий».

Синдзо Абэ напомнил, что Россия и Япония уже сотрудничают по множеству вопросов и направлений, но посетовал, что в развитии отношений двух стран остаются препятствия, потому что обе стороны не заключили мирный договор.

«Господин президент Путин, давайте еще раз подтвердим нашу решимость и намерения перед многочисленной аудиторией [...] Мы оба знаем, что это не просто, но перед нами лежит ответственность перед будущим поколением. Нам следует прекратить бесконечно доставлять затруднения нашим детям», – сказал Абэ и попросил аудиторию поддержать аплодисментами намерения подписать мирный договор.

«Синдзо прав, он и я хотим выйти на мирный договор. Это важно […] нам надо создать благоприятные условия в регионе [...] 70 лет мы пытаемся выйти на решение спорных вопросов [...] Давайте заключим мирный договор не сейчас, но хотя бы до конца года, без всяких предварительных условий. А потом уже на основе мирного договора будем обсуждать дальнейшие действия», – цитирует vl.ru Путин.