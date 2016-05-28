ГТРК «Владивосток» стала участником глобального международного телепроекта

ГТРК «Владивосток» присоединилась к международной системе обмена видеоконтентом, которая создана по инициативе китайской государственной телекорпорации «CGTN – русский». В глобальном телепроекте участвуют телекомпании Китая, России, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана.

Участие ГТРК «Владивосток» в таком проекте означает, что теперь продукция журналистов «Вестей Приморья» станет доступной далеко за пределами Приморского края и Дальнего Востока, а зрители телеканалов «Россия 1.Приморье.» , «Россия 24. Приморье» и «Восток 24» смогут увидеть телевизионные передачи из стран-партнёров.

Подписание соглашения об участии ГТРК «Владивосток» в системе обмена видеоконтентом состоялось в г. Сиань в рамках Форума Сообщества международного телевизионного сотрудничества «Шёлковый путь» - 2018. В работе форума принимают участие представители телекомпаний из 49 стран мира. ГТРК «Владивосток» является членом этого сообщества с 2016 года.

На встрече перед церемонией подписания Соглашения китайские коллеги особенно отметили, что есть очень важный смысл в том, что подписание Соглашения в Сиане совпало со встречей лидеров России и Китая во Владивостоке. Ведь в то время, когда главы двух государств обсуждают вопросы глобальной политики, сотрудники ГТРК «Владивосток» и телеканала «CGTN - русский» решают, как эти вопросы сделать понятными и важными для простых людей, как настроения и мечты людей сделать частью большой истории.

Гендиректор международных телеканалов CGTN Цзян Хэпин и заместитель генерального директора телеканала «CGTN - русский» Иннокетний Хуан особо подчеркнули, что сотрудничество телеканала «CGTN - русский» и Государственной телерадиокомпании «Владивосток» может служить примером для других.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]