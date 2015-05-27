«Вести: Приморье. Интервью»: Валерий Федоров: Жители Москвы очень мало думают о дальневосточниках
«Вести: Приморье. Интервью» с Валерием Федоровым, генеральным директором ВЦИОМ. Главный социалог России откровенно рассказал, что ждет жителей Дальнего Востока.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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