В Приморье выявлена колбаса с посторонней ДНК
Специалисты Россельхознадзора в рамках выполнения государственного задания выявили фальсификация сырокопченой колбасы по видовому составу.
Испытания отобранной продукции показали, что в сырокопченой колбасе двух разных сортов, произведенных индивидуальным предпринимателем из Артема, в составе присутствуют не заявленные производителем ДНК домашней курицы и индейки (согласно маркировке). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.
По словам специалистов лаборатории, наличие не заявленной производителем ДНК может свидетельствовать о фальсификации продукции, то есть замене части мяса более дешевым сырьем.
Продукция признана не отвечающей требованиям, предъявляемым к ее качеству и безопасности.
Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по факту выявления направило письмо о проведенном изъятии хозяйствующему субъекту по месту отбора проб и производителю мясной продукции. Также у индивидуального предпринимателя будет отозвана декларация о соответствии, дающая ему право реализовывать данный вид продукции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
10.09.2018 Морской монах и колючая акула со ртутью выявлены во Владивостоке
-
30.08.2018 Ртутные крабы найдены в Приморье
-
21.08.2018 "Адыгейский" сыр делали с нарушением массовых долей
-
08.06.2018 ДНК курицы нашли в ветчине и сосисках в Артеме
-
25.03.2016 Лаборатория обнаружила в говяжьем фарше ДНК курицы
-
07.09.2015 Часть продукции приморских производителей признана небезопасной
Добавить комментарий