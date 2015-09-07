В Приморье выявлена колбаса с посторонней ДНК

Специалисты Россельхознадзора в рамках выполнения государственного задания выявили фальсификация сырокопченой колбасы по видовому составу.

Испытания отобранной продукции показали, что в сырокопченой колбасе двух разных сортов, произведенных индивидуальным предпринимателем из Артема, в составе присутствуют не заявленные производителем ДНК домашней курицы и индейки (согласно маркировке). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

По словам специалистов лаборатории, наличие не заявленной производителем ДНК может свидетельствовать о фальсификации продукции, то есть замене части мяса более дешевым сырьем.

Продукция признана не отвечающей требованиям, предъявляемым к ее качеству и безопасности.

Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по факту выявления направило письмо о проведенном изъятии хозяйствующему субъекту по месту отбора проб и производителю мясной продукции. Также у индивидуального предпринимателя будет отозвана декларация о соответствии, дающая ему право реализовывать данный вид продукции.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]