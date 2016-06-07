Начался ремонт покрытия моста в поселке Врангель

Дорожники приступили к ремонту покрытия на мосту в поселок Врангель автодороги Артем–Находка–Порт Восточный. Как сообщили в администрации края, к работе на мосту приступили, как только завершили восстановление дорог Лазовского района, пострадавших от ливней. Сейчас снимается старый слой асфальта, после чего рабочим редстоит уложить новую дорожную одежду, провести ямочный ремонт покрытия моста. Планируется завершить работы на данном участке в течение двух недель.

Как отметили в администрации края, в ближайшее время Приморье получит около 140 миллиардов рублей на строительство новой скоростной трассы Владивосток–Находка–Порт Восточный. Такое решение принял Президент России Владимир Путин. Часть средств на эти цели предусмотрено в краевом бюджете.

Справочно:

Трасса Владивосток–Находка–Порт Восточный является частью международного транспортного коридора (МТК) «Приморье-1». Первый этап проекта – участок в районе Артема протяженностью 18 километров – был сдан в 2016 году. Сейчас осуществляются работы по реализации второго этапа – от Артема до Царевки, длиной 25 километров. К концу 2020 года на новой трассе появятся три транспортных развязки – в районе совхоза Силинский, поселков Шкотово и Царевка, а также 16 мостов общей длиной 1,7 километра, 12 путепроводов и эстакада общей длиной почти два километра.

В целом, по окончании реализации проекта протяженность дороги Владивосток–Находка–порт Восточный составит 146 километров. На трассе будет создано более 120 искусственных сооружений – мостов, путепроводов, тоннелей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]