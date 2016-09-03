Главы пяти государств встретились на о. Русский во Владивостоке

12 сентября на Русском острове встретились главы пяти государств. «Дальний Восток: расширяя границы возможностей» — такова была тема пленарного заседания, которое открыл своей речью Владимир Путин. Президент объявил о разработке программы по развитию региона вплоть до 2035 года. «Роснефть», «Росатом», «Роскосмос», по мнению главы государства, должны создавать здесь свои представительства, а грузопоток Северного морского пути в Европу должен вырасти до 85 миллионов тонн в год. В заседании также участвовали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён. В числе важных международных тем первые лица государств обсудили демилитаризацию и создание современной транспортно-логистической сети.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]