Главы пяти государств встретились на о. Русский во Владивостоке
12 сентября на Русском острове встретились главы пяти государств. «Дальний Восток: расширяя границы возможностей» — такова была тема пленарного заседания, которое открыл своей речью Владимир Путин. Президент объявил о разработке программы по развитию региона вплоть до 2035 года. «Роснефть», «Росатом», «Роскосмос», по мнению главы государства, должны создавать здесь свои представительства, а грузопоток Северного морского пути в Европу должен вырасти до 85 миллионов тонн в год. В заседании также участвовали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён. В числе важных международных тем первые лица государств обсудили демилитаризацию и создание современной транспортно-логистической сети.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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