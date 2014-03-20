Японцы готовы провести независимый аудит угольных терминалов Дальнего Востока России

В рамках IV Восточного экономического форума-2018 Исследовательский Институт Номура[i] (Япония), Лтд.» (далее – NRI) совместно с компанией Idemitsu Kosan Co., Ltd. (далее – Idemitsu) из Японии представили возможности независимой экспертизы портов Дальнего Востока, и, в частности, Приморского края, включающей анализ мер и средств защиты окружающей среды, применяемых в морских портах в сравнении с современными стандартами. Исследователи института Номура видят свою миссию в том, чтобы соблюдать максимальную чистоту в транспортной и промышленной сфере. Япония давно известна своими традициями высоких экологических требований, и после аварии на атомной станции Фукусима-1 правительством принято решение увеличить долю угольной энергетики. При этом обеспечивая высочайшие стандарты защиты природы.

Познакомившись с опытом проведения независимой экологической экспертизы японскими специалистами, депутат Государственной Думы РФ от Приморского края Виктория Николаева высказала одобрение по проведению подобного рода исследований экологической ситуация в угольных терминалах Приморья. Как правило, в рамках подобных исследований собирают объективные данные о состоянии оборудования портов и применяемых технологиях перевалки сыпучих грузов. Как отметили японские эксперты, у них уже есть опыт подобной работы на Дальнем Востоке России. Так, в июле 2018 года эксперты NRI и Idemitsu посетили два угольных терминала «Дальтрансуголь» (Хабаровский край, пос. Ванино) и «Малый порт» (Приморский край, г. Находка). В обоих портах был проведен осмотр портовых установок и оборудования, анализ текущей ситуации в отношении осуществляемых мер по предотвращению рассеивания пыли, наблюдение за тем, как уменьшается негативное воздействие на окружающую среду вблизи терминалов. Кроме того, состоялся обмен мнениями с руководителями и специалистами каждого порта касательно мер по минимизации рассеивания пыли и мониторинга состояния такого рассеивания.

Депутат отметила важность представленных NRI и Idemitsu Kosan результатов проведенных исследований состояния окружающей среды, а также предложила провести подобные мероприятия во всех приморских угольных терминалах. По ее мнению, понимание ситуации даст возможность стивидорам эффективно работать, не нанося вред окружающей среде и здоровью людей.

Исследование подтвердило, что на территории угольного терминала «Дальтрансуголь» имеются все необходимые средства для осуществления контроля за состоянием окружающей среды и система мониторинга рассеяния угольной пыли, а также принимаются все необходимые меры по сведению рассеяния пыли к минимуму, которые основаны на образцах аналогичных предприятий по всему миру. Помимо этого, было подтверждено, что на терминале разрабатываются и внедряются собственные технологии и решения, которые позволяют эффективно обрабатывать и отправлять на экспорт уголь в сложных климатических условиях с минимальным влиянием на окружающую среду.

Эксперты также выяснили, что в порту «Малый порт», расположенном в бухте Врангеля, помимо защитного ограждения, дополнительно установлены иные типы средств защиты окружающей среды (системы водяного орошения, вакуумные промышленные пылесосы), и негативное влияние на среду близлежащих районов минимизировано.

По итогам посещения двух угольных терминалов АО «СУЭК», эксперты пришли к заключению, что АО «СУЭК» прикладывает максимальные усилия по охране окружающей среды, внедряя и применяя хорошо известные на сегодняшний день и используемые в мировой практике меры пылеподавления и добиваются высоких результатов. А запланированная на 2019 установка пылезащитных экранов полностью завершит программу экологических мероприятий по примеру лучших мировых образцов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]