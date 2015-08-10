Полпреду Трутневу пожаловались на дороговизну билетов в Приморский океанариум

Вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев пообещал выяснить, что происходит с ценами на билеты в Приморский океанариум, на дороговизну которых ему пожаловались во время итоговой пресс-конференции на Восточном экономической форуме. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

"Я посмотрю цены в Приморский океанариум. Честно скажу, тему эту не знал, если она существует, давайте посмотрим. Океанариум здесь строился по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, он строился не с задачей денег заработать. Если там что-то поменялось в ощущениях, мы это поправим", - сказал Трутнев.

Научно-образовательный комплекс "Приморский океанариум" на острове Русский открылся в начале сентября 2016 года. Среди обитателей Приморского океанариума - представители всех океанов и климатических зон Земли. Океанариум входит в структуру Российской академии наук и предназначен в первую очередь для проведения научных исследований.

Сейчас полный билет в океанариум стоит 1 тыс. рублей, по нему можно посетить экспозиции. Билет, включающий право прохода на представление в дельфинарии, стоит 1,2 тыс. рублей, билеты для детей и льготных категорий граждан стоят вдвое дешевле.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]