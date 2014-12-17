Центр протонной терапии построят в Приморье к 2022 году

В Приморье заключено соглашение о создании на территории края центра протонной терапии онкологических заболеваний. Подписание состоялось в четверг, 13 сентября, на четвертом Восточном экономическом форуме. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Уникальное для России медучреждение будет оснащено передовым оборудованием, которое позволит диагностировать заболевания на ранних стадиях и проводить высокоточную щадящую терапию.

Под новое учреждение уже определен земельный участок – предварительно центр расположится на острове Русском.

Клиники подобного уровня имеют всего несколько стран в мире, среди них США, Япония, Китай. Центр создается в рамках проекта строительства сети аналогичных клиник в регионах РФ, призванного повысить доступность современных методов диагностики и лечения онкозаболеваний.

Планируется, что клиника, оснащенная высокоэффективным медицинским оборудованием для лечения рака, примет первых пациентов в 2022 году, ее пропускная способность составит более 1 тысячи человек в год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]