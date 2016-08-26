Анонс на 14 сентября

14 сентября во Владивостоке с 8.00 до 19.00 на центральной площади будет проходить сельскохозяйственная ярмарка.

14 сентября во Владивостоке «СКФ Дальневосточной регаты учебных парусников 2018» завершится «Парадом парусов» – все суда, принявшие участие в соревновании, в торжественном парадном строю пройдут под парусами и флагами по Амурскому заливу и далее в проливе Босфор Восточный. Все парусные суда в 11.00 начнут движение из Амурского залива через пролив Босфор Восточный и пройдут под Русским мостом в сторону острова Скрыплёва. За покидающими Владивосток парусниками можно будет наблюдать с набережной ДВФУ (о. Русский, пос. Аякс, остановки транспорта «Аякс», «Кампус ДВФУ»), пляжа Змеинка (ул. 2-я Поселковая, остановка транспорта «Воронежская», в 1 км от пляжа), а также с набережной коттеджного поселка на ул. Басаргина и расположенного рядом пляжа (остановка транспорта «Патрокл»).

14 сентября г. Владивосток, Спортивная набережная. Массовый урок по рок-н-роллу от многократных чемпионов мира Ивана Юдина и Ольги Сбитневой (г. Москва). Начало в 18.00.

14 сентября г. Хабаровск. ХК «Амур» Хабаровск – ХК «Адмирал» Владивосток. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.

14-16 сентября г. Находка. Кубок г. Находка по парусному спорту, «Кубок ORC», крейсерские яхты всех классов.

14-16 сентября с. Лукьяновка, Шкотовский р-н. Чемпионат и Первенство Приморского края по спортивному ориентированию (командный).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]