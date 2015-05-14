Сергей Брилев: "Рано или поздно билеты на Дальний Восток будут дешевле"
"Вести: Приморье. Интервью" с телеведущим, заместителем директора ГТК "Телеканал "Россия" по специальным информационным проектам, кандидатом исторических наук Сергеем Брилевым.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
13.07.2017 Интервью. Анонс. Телеканал "Россия 24.Приморье".
-
17.09.2016 "Вести: Приморье. Интервью" с Михаилом Кусайкиным
-
14.07.2016 "Вести: Приморье. Интервью" с Сергеем Брилевым
-
04.02.2016 Интервью с Сергеем Землянским
-
17.06.2015 Интервью с телеведущим Борисом Макарычевым
-
14.05.2015 Интервью с заместителем генерального директора холдинга ВГТРК Дмитрием Медниковым
Добавить комментарий