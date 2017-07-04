В пятницу температурный фон повысится в Приморье
Сегодня уже с утра небо затянуто облаками, но обойдётся без осадков. При свежем юго-восточном ветре температурный фон существенно не изменится.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в ближайшие сутки погода вновь наладится. Приморский край попадёт под влияние гребня тихоокеанского антициклона, который обеспечит на большей части края солнечную без осадков погоду. Лишь местами на севере края есть вероятность небольших дождей. Температурный фон повысится на 2–6 градусов.
В последний рабочий день на этой неделе во Владивостоке вновь засияет солнце. Температура воздуха повысится на 3–5 градусов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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