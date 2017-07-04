Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:27
  0

В пятницу температурный фон повысится в Приморье

В пятницу температурный фон повысится в Приморье

Сегодня уже с утра небо затянуто облаками, но обойдётся без осадков. При свежем юго-восточном ветре температурный фон существенно не изменится.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в ближайшие сутки погода вновь наладится. Приморский край попадёт под влияние гребня тихоокеанского антициклона, который обеспечит на большей части края солнечную без осадков погоду. Лишь местами на севере края есть вероятность небольших дождей. Температурный фон повысится на 2–6 градусов.

В последний рабочий день на этой неделе во Владивостоке вновь засияет солнце. Температура воздуха повысится на 3–5 градусов.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря