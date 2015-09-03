Первый резидент зарегистрирован в офшоре на острове Русский

В специальном административном районе (САР) на острове Русский зарегистрировали первого резидента, об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал глава Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) Денис Тихонов, им стала ранее находившаяся под кипрской юрисдикцией компания «Финвижн Холдингс», единоличным бенефициаром которой является Артем Аветисян. Компания — основной акционер банка «Восточный» — опорного банка на Дальнем Востоке.

Еще ряд компаний заинтересовались режимом САР и возможностью перехода из иностранной юрисдикции на остров Русский.

Как рассказал Тихонов, иностранный инвестор, получив статус международной компании и заключив договор о деятельности в САР, за полгода должен вложить в территорию не менее 50 миллионов рублей.

Напомним, в августе вступили в силу законы «О международных компаниях» и «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края». Их приняли для привлечения в Россию иностранных капиталов и защиты от неблагоприятных воздействий санкций на бизнес.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]