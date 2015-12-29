ГИБДД поможет приморцам узнать прошлое автомобиля перед его приобретением
С начала года во Владивостоке сотрудниками ГИБДД осуществлено свыше 52 тыс. регистрационных действий, что составляет более 50% от их общего количества по краю. Чтобы обезопасить жителей неофициальной автомобильной столицы России от преступных действий недобросовестных граждан в регистрационном пункте города Владивостока введена возможность проверки «прошлого» транспортного средства перед его приобретением.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, каждую среду с 13.00 до 16.30 на площадке осмотра транспортных средств (г.Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 148) проводятся консультации и осмотр транспортных средств с обязательным присутствием продавца (собственника АМТС) и покупателя в целях недопущения легализации транспортных средств с измененной маркировкой или нарушением целостности конструкции транспортного средства, а также проверка лиц, документов и автомобилей по автоматизированным базам данных на предмет нахождения их в розыске, а также наличия у граждан неоплаченных административных штрафов.
В полиции подчеркнули, что за эту процедуру приобретателю транспортного средства платить не придется: консультации, осмотры автомобилей и проверки по автоматизированным базам данных сотрудники Госавтоинспекции проводят бесплатно.
В случае решения произвести регистрационные действия, Госавтоинспекция Приморского края призывает граждан активнее пользоваться возможностью получения госуслуг через Интернет - это удобно и существенно экономит время. Если при получении государственных услуг возникают какие-то проблемы, вы можете обратиться к сотрудникам Госавтоинспекции, - как лично, так и через сеть Интернет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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