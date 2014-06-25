Юрий Трутнев рассказал об итогах Восточного экомического форума
"Вести: Приморье. Интервью" с заместителем председателя правительства РФ, полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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