В Приморье возникли проблемы с дозвоном в скорую помощь
Сложности с дозвоном в службу скорой медицинской помощи (СМП) отмечаются в четверг, 13 сентября, во Владивостоке. Технические проблемы периодически возникают на линиях «03» и «103».
Как сообщил главный врач СМП Владивостока Дмитрий Чурилов, бесперебойно в настоящее время работает номер «112».
«Основной номер для вызова экстренных служб, в том числе и скорой медицинской помощи, – “112”, работает в штатном режиме. Нам поступают все звонки с этого номера. По остальным линиям возникают сложности с дозвоном», – сообщил он.
Напомним, что технические сложности с работой телефонных линий станции скорой медицинской помощи, обслуживаемых компанией «Ростелеком», фиксируются в течение всего сегодняшнего дня.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
21.08.2018 Симуляционный центр скорой медицинской помощи открыли в Приморье
-
02.08.2018 Бригада скорой медицинской помощи теперь дежурит на Шаморе
-
30.11.2017 В "скорой помощи" Владивостока прокомментировали историю с автоледи на "Террано"
-
17.08.2016 Новые машины скорой помощи получит Приморье
-
06.08.2015 Врачи «скорой» бьют тревогу: увеличилось количество безрезультативных выездов
-
10.04.2015 Приморские врачи бригады скорой помощи получат специальные планшеты
Добавить комментарий