В Приморье возникли проблемы с дозвоном в скорую помощь

Сложности с дозвоном в службу скорой медицинской помощи (СМП) отмечаются в четверг, 13 сентября, во Владивостоке. Технические проблемы периодически возникают на линиях «03» и «103».

Как сообщил главный врач СМП Владивостока Дмитрий Чурилов, бесперебойно в настоящее время работает номер «112».

«Основной номер для вызова экстренных служб, в том числе и скорой медицинской помощи, – “112”, работает в штатном режиме. Нам поступают все звонки с этого номера. По остальным линиям возникают сложности с дозвоном», – сообщил он.

Напомним, что технические сложности с работой телефонных линий станции скорой медицинской помощи, обслуживаемых компанией «Ростелеком», фиксируются в течение всего сегодняшнего дня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]