175 соглашений на почти 3 триллиона рублей. Четвертый Восточный экономический форум завершился, теперь время подводить его итоги. Уже совершенно точно ясно, что интерес к этому крупному международному событию с каждым годом растет.

Мария Нетребенко, корреспондент: «Заключительный день форума обычно не такой напряженный, как все предыдущие. Программа короткая, а темы конференций и круглых столов носят, скорее, факультативный характер. Заключительный день — время подводить первые итоги».

Что и сделал полпред Юрий Трутнев. На действительно большой пресс- конференции. Всех заинтересованных зал для брифингов едва вместил. Юрий Трутнев сразу оговорился: итоги пока все же промежуточные. Но основные цифры уже вырисовываются. Итак, подписано 175 соглашений на сумму 2,9 триллионов рублей. Для сравнения: на первом форуме эта сумма составила 1,3 трлн рублей, на втором – 1,8, а на третьем – 2,5 триллиона. Выросло и число участников и журналистов приехавших на форум. Первых было 6 тысяч, вторых почти полторы. Всего проведено больше 100 деловых мероприятий, центральным из которых стала пленарная сессия: «Дальний Восток: расширяя границы возможностей». Модерировал ее наш коллега Сергей Брилев. И именно на этой встрече на высшем уровне прозвучало несколько сенсационных заявлений. Так, Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор.

Сергей Брилев, телеведущий, заместитель директора, ГТК «Телеканал «Россия»: «Это такая проверка на добрую волю. Ради чего все это? Ради мира или ради территорий?»

Кроме того, одно из ключевых событий этого форума произошло в его «нулевой» день. На заседании президиума госсовета Владимир Путин озвучил сразу ряд стратегических поручений.

Юрий Трутнев, вице-премьер, полномочный представитель Президента РФ в ДФО: «Поручение подготовить программу национальную развития Дальнего Востока, этим надо заняться сейчас и поднять уровень жизни до среднего в странах АТР».

Кроме того, полпред сообщил, что в следующем году формат форума будет изменен. 2019 году не будет так много мероприятий. Организаторы выберут самые ключевые направления развития Дальнего Востока, по которым и будут проведены сессии. Это поможет сделать Восточный экономический более ощутимо результативным.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]