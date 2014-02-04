В Приморье будут контролировать качество топлива
На IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписано соглашение между администрацией Приморья и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) о совместной работе по улучшению качества топлива, реализуемого в регионе.
Соглашение предусматривает совместную работу по обеспечению качества и соответствия выпускаемого и находящегося в обращении моторного топлива на территории края, а также повышение уровня доверия к результатам его оценки.
Соглашение направлено на организацию контроля за топливом, которое реализуется потребителям на АЗС в Приморском крае.
Участники подписания договорились обмениваться информацией, создавать условия для предупреждения и пресечения нарушений в области качества и соответствия нормам топлива, реализуемого в Приморье.
Кроме того, стороны обязуются противодействовать недобросовестной конкуренции, бороться с контрафактным и фальсифицированным моторным топливом, а также содействовать друг другу в повышении эффективности системы контроля, заинтересованности участников топливного рынка в добросовестном ведении бизнеса.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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