В Минвостокразвития готовы сотрудничать с КНДР в не затронутых санкциями сферах
Глава Минвостокразвития Александр Козлов провел встречу с министром внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ на ВЭФ. Здесь глава Минвостокращвития заявил о намерениях продвигать двустороннее сотрудничество в сферах, не затронутых международными санкциями. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.
«Наше намерение — продвигать двустороннее сотрудничество в сферах, не затронутых международными санкциями, предпринимать необходимые меры, чтобы не подпадающие под рестрикции гражданские направления взаимодействия не пострадали», - сказал Козлов.
В ходе встречи министр РФ по развитию Дальнего Востока и министр внешнеэкономических дел КНДР провели диалог по комплексу двустороннего торгово-экономического взаимодействия и в сфере развития туризма.
Вместе с тем власти Приморья просят правительство РФ оставить в регионе 5 тыс. рабочих из КНДР, решение по этому поводу ожидается до конца ноября, сообщила пресс-служба администрации края.
Вопрос сохранения квоты на работу северокорейских граждан в Приморье обсуждался на встрече врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с министром внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Дже, состоявшейся в четверг во Владивостоке.
Ким Ён Дже отметил, что в прошлом году в крае работали около 10 тыс. человек, если не принять мер, то в следующем году рабочих КНДР в крае не остается.
Тарасенко подчеркнул, что решение о сохранении квот принимает правительство РФ. Администрация Приморья направила в адрес кабинета министров обращение с предложением оставить в регионе 5 тысяч северокорейских рабочих.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
13.09.2018 Представитель КНДР на встрече с властями Приморья поднял вопрос о строительстве автомобильного моста через пограничную реку
-
23.07.2018 Северные корейцы продолжат работать в России
-
11.07.2018 Глава Минвостокразвития Александр Козлов заставил чиновников чаще заглядывать в Instagram
-
06.09.2017 Министр внешнеэкономических связей КНДР возглавил делегацию страны на ВЭФ
-
02.10.2014 Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка обсудил перспективы российско-корейского сотрудничества на встрече с Министром иностранных дел КНДР
-
26.03.2014 Министр по развитию Дальнего Востока прибыл в КНДР
Добавить комментарий