Синдзо Абэ: «Сотрудничество между Россией и Японией улучшит жизни россиян»
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал отбросить взаимные подозрения и улучшить условия для разрешения территориального спора с Россией и заключения мирного договора. Об этом сообщает агентство Kyodo, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на РБК.
«Так как прошло 70 лет с заключения договора о прекращении войны, необходимо развивать понимание у японского и российского народов и улучшить среду для разрешения этих проблем», — сказал Абэ на встрече с представителями японских компаний, работающих на российском Дальнем Востоке.
Премьер добавил, что привержен развитию ситуации с мирным договором, основанном на «взаимном признании того, что сотрудничество между Россией и Японией принесет большие результаты и улучшит жизни россиян». «Я решил преодолеть скрытые взаимные подозрения и сделать шаг вперед», — сказал Абэ.
Накануне, 12 сентября, на пленарном заседании Восточного экономического форума президент Владимир Путин предложил Синдзо Абэ заключить мирный договор до конца года без каких-либо предварительных условий, а потом уже решать «все спорные вопросы». Отсутствие прогресса в заключении мирного договора связано с невозможностью России и Японии урегулировать территориальный спор о принадлежности Курильских островов.
В правительстве Японии после слов Путина заявили, что не собираются менять свой подход к заключения мирного договора и считают, что в первую очередь необходимо разрешить территориальный спор. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя позицию японского правительства, отмечал, что решение территориальных споров иногда требует десятилетий (вопрос остается открытым с 1956 года, когда был подписан договор о завершении войны), поэтому Путин и предложил сначала подписать мирный договор, пояснил Песков.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
11.09.2018 Россия и Япония «двигаются в направлении подписания мирного договора»
-
12.09.2018 Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года
-
10.09.2018 Владимир Путин и Синдзо Абэ обсудят проблему мирного договора во Владивостоке
-
06.09.2017 Премьер-министр Японии прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ
-
06.09.2017 6 сентября премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл на Восточный экономический форум
-
19.12.2017 Юрий Трутнев встретился с инвесторами из Японии
Добавить комментарий