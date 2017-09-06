Синдзо Абэ: «Сотрудничество между Россией и Японией улучшит жизни россиян»

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал отбросить взаимные подозрения и улучшить условия для разрешения территориального спора с Россией и заключения мирного договора. Об этом сообщает агентство Kyodo, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на РБК.



«Так как прошло 70 лет с заключения договора о прекращении войны, необходимо развивать понимание у японского и российского народов и улучшить среду для разрешения этих проблем», — сказал Абэ на встрече с представителями японских компаний, работающих на российском Дальнем Востоке.



Премьер добавил, что привержен развитию ситуации с мирным договором, основанном на «взаимном признании того, что сотрудничество между Россией и Японией принесет большие результаты и улучшит жизни россиян». «Я решил преодолеть скрытые взаимные подозрения и сделать шаг вперед», — сказал Абэ.

Накануне, 12 сентября, на пленарном заседании Восточного экономического форума президент Владимир Путин предложил Синдзо Абэ заключить мирный договор до конца года без каких-либо предварительных условий, а потом уже решать «все спорные вопросы». Отсутствие прогресса в заключении мирного договора связано с невозможностью России и Японии урегулировать территориальный спор о принадлежности Курильских островов.



В правительстве Японии после слов Путина заявили, что не собираются менять свой подход к заключения мирного договора и считают, что в первую очередь необходимо разрешить территориальный спор. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя позицию японского правительства, отмечал, что решение территориальных споров иногда требует десятилетий (вопрос остается открытым с 1956 года, когда был подписан договор о завершении войны), поэтому Путин и предложил сначала подписать мирный договор, пояснил Песков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]