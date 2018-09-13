Микрофон "Вести:Приморье" оказался на месте жесткой "порки" чиновников

Дорожники Владивостока получили последнее предупреждение, об этом сообщил в своем инстаграм-паблике Андрей Тарасенко.

"Сегодня я проехал по дорогам спальных районов Владивостока. Скажу, что я возмущён бездействием администрации города.

Убитая» дорога на Борисенко отрезала от города целый район бухты Тихой. Городские чиновники, которые отвечают за дороги, пеняли на недавние дожди. Но дожди кончились 10 дней назад, а с ремонтом никто не спешит! Жители района сказали мне, что такая проблема на Борисенко – каждый год.

Как я уже писал, по моей просьбе, на ВЭФ, Президент РФ Владимир Путин распорядился выделить 5 млрд рублей на дороги края. Но ремонтом дорог на эти деньги займутся только те, кто умеет работать!

Я всегда говорю чиновникам: не справляешься – уходи! Многие чиновники в крае, включая мэров, уже распрощались со своими постами. Надеюсь, дорожники Владивостока поняли меня правильно.

Ставить эксперименты на людях я не дам!", - написал в своем паблике глава региона.

Сюжет об этой инспекции смотрите на сайте "Вести:Приморье".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]